Grote techbeursgang Londen levert minder op

Gepubliceerd op | Views: 234

LONDEN (AFN) - Antivirusbedrijf Avast is voorzichtiger geworden over de verwachte opbrengsten van zijn beursgang in Londen. Het gaat naar verwachting niettemin om de grootste techbeursgang in Londen ooit.

Het in Tsjechië opgerichte bedrijf is een van de grootste spelers op de markt voor antivirusprogramma's. De beursgang, die naar verwachting donderdag plaatsvindt, moet het bedrijf waarderen op 2,5 miljard tot 2,7 miljard pond (2,9 miljard tot 3,1 miljard euro).

Avast rekent nu op 250 tot 270 pence per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van 250 tot 320 pence. Het bedrijf deed in 2012 al een poging om naar de beurs te gaan in New York, maar die werd toen op het laatste moment afgeblazen wegens slechte marktomstandigheden.