Office Depot schroeft verwachtingen op

Gepubliceerd op | Views: 155

BOCA RATON (AFN) - De Amerikaanse kantoorartikelenleverancier Office Depot verhoogt zijn verwachtingen voor de resultaten in het hele jaar. Het bedrijf gaf aan dat in het eerste kwartaal de cijfers beter waren dan het zelf had gedacht.

Voor het hele jaar rekent Office Depot nu op een omzet van 10,8 miljard dollar. Dat was eerder 10,6 miljard dollar. Ook de prognoses voor het operationeel resultaat en de kasstroom werden opwaarts bijgesteld. In het eerste kwartaal klom de totale omzet met 6 procent tot 2,8 miljard dollar. De operationele winst bedroeg 77 miljoen dollar.

Office Depot richt zich meer op zakelijke dienstverlening om zo de teruglopende verkoop van kantoorspullen bij zijn winkels op te vangen. Zo werd vorig jaar IT-dienstverlener CompuCom overgenomen. In de afgelopen jaren sloot Office Depot veel winkels en werden de buitenlandse activiteiten afgestoten.