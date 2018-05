Uitzendreus Recruit koopt banensite Glassdoor

Gepubliceerd op | Views: 173

TOKIO (AFN) - Het Japanse uitzendconcern Recruit Holdings koopt banenwebsite Glassdoor voor 1,2 miljard dollar. De concurrent van Randstad verstevigt hiermee zijn positie in de Verenigde Staten.

Glassdoor is de op een na grootste banensite van de VS. Sinds 2015 is ook Nederlandse tak van de carrièrewebsite in de lucht. De site is onder meer bekend vanwege de mogelijkheid om als werknemer een anonieme recensie te schrijven over de bedrijfscultuur en de directie van een bedrijf. Door de overname kan de site verder uitbreiden in markten buiten de VS.

De deal wordt waarschijnlijk in september afgerond, meldde Recruit woensdag. De toezichthouders moeten wel eerst nog toestemming geven voor de overname.