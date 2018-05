Forse winstsprong luchtvaartconcern Emirates

Het is beter vertoeven in Dubai dan in europa.



Je wordt pas echt als toerist bediend.

Geen schoffterige bediendepersoneel of hotels.

Waar voor je geld. Alles schoon, geen dronken engelse of luidruchtig randdebielen maar op en top een paradijs.



Mocht je flinke winst hebben bijgeschreven, ga naar Dubai om vakantie te vieren.

Dat is mijn land om kerst, oud nieuw, zomer te vieren.