Walmart neemt Indiase webgigant over

Gepubliceerd op | Views: 415 | Onderwerpen: India

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Walmart zet een grote stap in India. Het Amerikaanse supermarktconcern heeft een akkoord bereikt over de overname van Flipkart, het grootste bedrijf in e-commerce van het land.

Met de deal is een bedrag van circa 16 miljard dollar gemoeid. Voor dat bedrag krijgen de Amerikanen 77 procent van Flipkart in handen. De Indiase autoriteiten moeten de overname nog goedkeuren, maar Walmart verwacht dat de transactie nog dit jaar zal worden afgerond.

De omzet van Flipkart groeide volgens zijn nieuwe eigenaar vorig jaar met meer dan 50 procent tot 4,6 miljard dollar. Het internetbedrijf bezorgt daarnaast dagelijks een half miljoen goederen in meer dan achthonderd Indiase steden.

Een groter marktaandeel in de Indiase e-commercebranche is belangrijk voor Walmart. Het land wordt gezien als een van de grootste groeimarkten voor online winkelen. Om diezelfde reden broedt ook webwinkelreus Amazon op verdere uitbreidingsplannen in India.