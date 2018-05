'Huurinkomsten Vastned stellen teleur'

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - De inkomsten uit huurcontracten die vastgoedfonds Vastned in het eerste kwartaal afsloot, stellen enigszins teleur. Dat schrijven analisten van ING in een reactie op een kwartaalbericht, waarin ze hun hold-advies handhaven.

De firma wist gemiddeld 4,7 procent meer huur te rekenen bij die nieuwe contracten op A-locaties, maar dat was volgens marktvorsers de afgelopen acht kwartalen ruim het dubbele. De kenners verwachten dat dit jaar de groei op vergelijkbare basis bij Vastned daalt, omdat inkomsten uit de verhuur van winkelpanden zullen dalen. Vastned zag de huurprijzen voor die locaties het afgelopen kwartaal al met 11 procent dalen.

ING zet ook vraagtekens bij de geplande overname van aandelen in Vastned Retail Belgium die Vastned nog niet in handen heeft. Om die te laten slagen, moet minstens 90 procent van de vrij verhandelbare aandelen in de Belgische onderneming van de hand worden gedaan. Daardoor is er weinig ruimte voor weigeraars van het overnamebod. Als de beoogde transactie slaagt, heeft dat een positief effect op de winst per aandeel voor 2019.

Het aandeel Vastned stond woensdag omstreeks 10.10 uur 0,2 procent hoger op 42 euro.