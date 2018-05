'Sterke resultaten voor IMCD'

Gepubliceerd op | Views: 306

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft in het eerste kwartaal sterke resultaten in de boeken gezet. Dat schrijven analisten van ING en Kepler Cheuvreux in een reactie op de cijferpublicatie.

Volgens ING deed IMCD het beter dan verwacht bij onder meer de omzet, bedrijfsresultaat en autonome groei. De bank denkt dat de verwachtingen voor het hele jaar naar boven moeten worden bijgesteld. Kepler wijst met name op de autonome groei die hoger lag dan de prognoses.

Het advies bij ING staat op buy en bij Kepler op hold. IMCD noteerde woensdag omstreeks 09.35 uur 7,4 procent hoger op 55,40 euro. Daarmee was het met afstand de sterkste stijger in de MidKap.