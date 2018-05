Damrak licht hoger op drukke cijferdag

Gepubliceerd op | Views: 167

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een kleine winst geopend. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters lieten weinig beweging zien. Op het Damrak werden de resultaten van chemicaliëndistributeur IMCD goed ontvangen. Ook ING en Ahold Delhaize kwamen met kwartaalberichten. Beleggers verwerkten daarnaast het terugtrekken van de Verenigde Staten uit de internationale nucleaire deal met Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 558,84 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 792,93 punten. De beurs in Londen won 0,4 procent. Frankfurt en Parijs bleven vrijwel onveranderd.

IMCD was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een winst van ruim 6 procent. Het bedrijf sloot het eerste kwartaal af met meer winst op een hogere omzet. Voor het hele jaar gaat IMCD uit van een groei van het resultaat. Ahold Delhaize werd bij de hoofdfondsen overigens niet beloond voor zijn handelsbericht en ging 2,1 procent omlaag. ING dikte juist 0,8 procent aan na zijn cijferpresentatie.