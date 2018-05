'Interesse Salzgitter in activiteiten Arcelor Luik'

Gepubliceerd op | Views: 163 | Onderwerpen: staal

LUIK (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse staalconcern Salzgitter is geïnteresseerd in een overname van activiteiten van branchegenoot ArcelorMittal in Luik. Dat schrijft de Belgische krant Le Soir op basis van bronnen bij de vakbonden.

ArcelorMittal moet een reeks desinvesteringen van de Europese Commissie doen vanwege de overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva, waaronder dus in Luik. Het zou onder meer gaan om galvanisatielijnen in de omgeving van Luik. Volgens Le Soir worden die activiteiten nu ondergebracht in een nieuwe structuur in aanloop naar een verkoop.