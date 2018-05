Ziekteverzuim drukt op omzet autobedrijf Stern

Gepubliceerd op | Views: 331

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern Groep heeft in het eerste kwartaal een lagere omzet in de boeken gezet. Dat kwam vooral door een gedaalde omzet bij Dealergroep Stern en ,,extreem ziekteverzuim'', aldus de onderneming in een tussentijds handelsbericht.

Daarbij wijst Stern er ook op dat vorig jaar sprake was van een uitzonderlijke omzetgroei. Concreet zakte de omzet met 1,6 procent tot 308,2 miljoen euro. De leaseportefeuille groeide op eigen kracht met bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder, bij een fors gestegen orderportefeuille. De winst kwam uit op 3,1 miljoen euro, van 4 miljoen euro een jaar terug.

Stern handhaafde de verwachtingen. Het uitvoeren van het strategisch plan ligt volgens de onderneming op schema. Daarbij is er extra ruimte voor besparingen door het sluiten van meer dealervestigingen.