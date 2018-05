Siemens voert winstverwachting op

Gepubliceerd op | Views: 226

MÜNCHEN (AFN) - Het Duitse industrie- en technologieconcern Siemens heeft zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar naar boven bijgesteld. Siemens profiteert met name van de goede gang van zaken bij zijn diensten rond digitalisering en automatisering. Bij de energie- en gasdivisie blijven de ontwikkelingen echter moeizaam.

Siemens rekent nu voor het boekjaar dat eind september eindigt op een winst per aandeel van 7,70 euro tot 8 euro, van een eerdere bandbreedte van 7,20 euro tot 7,70 euro per aandeel. In de eerste drie maanden van dit jaar werd een nettowinst behaald van 2 miljard euro, geholpen door een buitengewone bate van 700 miljoen euro. De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bleef vrijwel onveranderd op 20,1 miljard euro.

De omzet ging omhoog bij software voor digitalisering en automatisering van industriële processen, net als bij de mobiliteitsdivisie met bijvoorbeeld hogesnelheidstreinen. Bij de activiteiten op het gebied van energie met bijvoorbeeld gasturbines daalden de inkomsten juist flink. Siemens is bij deze activiteiten bezig duizenden banen te schrappen.