Winstgroei voor automatiseerder Ctac

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac heeft de winst in het eerste kwartaal zien groeien. Ook de opbrengsten dikten aan, zo kwam naar voren uit een tussentijds handelsbericht.

Ctac zette een winst in de boeken van 516.000 euro. Dat was een jaar eerder nog 451.000 euro. De omzet dikte met 2,7 procent aan tot 21,3 miljoen euro en het bedrijfsresultaat groeide met 8,6 procent tot 0,7 miljoen euro. ,,Nederland droeg positief bij aan de resultaatverbetering. Hetzelfde geldt voor Frankrijk waar het resultaat verbeterde maar in het eerste kwartaal nog wel negatief was'', aldus topman Henny Hilgerdenaar in een toelichting.

Het bedrijf voorziet voor dit jaar een hoger resultaat dan in 2017. Daarmee blijft Ctac bij de eerder uitgesproken prognose.