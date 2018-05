'AEX begint hoger aan drukke cijferdag'

Gepubliceerd op | Views: 1.471

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag naar verwachting hoger aan een drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met winst te openen. Op het Damrak brachten onder meer ING en Ahold Delhaize resultaten naar buiten. Beleggers verwerken daarnaast het terugtrekken van de Verenigde Staten uit de internationale nucleaire deal met Iran.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het nucleair akkoord met Iran dinsdag zoals verwacht opgezegd. Dat maakt de weg vrij om opnieuw economische sancties te treffen tegen het land. Trump zei bereid te zijn te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst. De Europese Unie liet weten vast te houden aan de overeenkomst met Iran.

ING wist in het eerste kwartaal weer meer klanten aan te trekken en meer leningen aan de man te brengen. Ook profiteerde de bank van lagere risicokosten, met als gevolg dat de winst verder is opgevoerd. Onder de streep resteerde uiteindelijk dik 1,2 miljard euro. Dat was 7,2 procent meer dan vorig jaar.

Ahold Delhaize zag de omzet in het afgelopen kwartaal groeien. De winst dikte met ruim een kwart aan tot 407 miljoen euro. Het supermarktconcern sprak van verbeterde prestaties in de VS en hoopgevende verkooptrends in België, waar het sinds het samengaan van Ahold en Delhaize wat minder ging. Ook in Nederland gingen de zaken goed. Verder wordt de beschermingsconstructie bij het bedrijf met vijftien jaar verlengd.

Chemicaliëndistributeur IMCD kwam ook met cijfers. Het bedrijf sloot het eerste kwartaal af met meer winst op een hogere omzet. Voor het hele jaar gaat IMCD uit van een groei van het operationele bedrijfsresultaat.

Kendrion liet weten een flink hogere kwartaalwinst te hebben geboekt. De producent van elektromagnetische componenten herhaalde de verwachtingen. Vastned opende eveneens de boeken. Topman Taco de Groot van het vastgoedfonds was tevreden over het kwartaal, waarbij hij ook voorzichtig positief is over de rest van het jaar. De verwachting van een winst per aandeel van 2,10 tot 2,20 euro voor dit jaar bleef gehandhaafd.

De meeste Europese beurzen sloten dinsdag licht lager. De AEX-index won 0,1 procent tot 558,51 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 790,19 punten. Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. De beurzen in New York eindigden vrijwel vlak.

De euro was 1,1847 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder. De olieprijzen liepen weer wat op door de mogelijke hernieuwde sancties van de VS tegen Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 70,56 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent meer op 76,61 dollar per vat.