IMCD verbetert resultaten

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met meer winst op een hogere omzet. Het bedrijf timmerde naar eigen zeggen in alle regio's waar het actief is stevig aan de weg.

De totale omzet van IMCD viel met 566 miljoen euro 21 procent hoger uit dan een jaar eerder. De brutowinst in de periode steeg eveneens met 21 procent tot 128 miljoen euro. Exclusief wisselkoerseffecten is de groei 27 procent. IMCD is zelf vooral te spreken over de resultaten in Europa, Turkije en Afrika (EMEA) en Noord- en Zuid-Amerika (Americas) waar de groei op eigen kracht ,,sterk" was.

Voor het hele jaar gaat IMCD uit van een groei van het operationele bedrijfsresultaat. Het eerste kwartaal biedt volgens het concern een goed fundament. Het bedrijf benadrukt dat het wereldwijd actief is en dat het daarmee vatbaar is voor geopolitieke spanningen en ontwikkelingen in bepaalde industrieën.