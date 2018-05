'Deal tussen Vodafone en Liberty Global dichtbij'

Gepubliceerd op | Views: 195

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse telecombedrijf Vodafone staat op het punt een deal te sluiten met het Amerikaanse Liberty Global, over de overname van een groot deel van de Europese kabelactiviteiten van laatstgenoemde in Europa. De transactie zou een waarde hebben van 18 miljard euro, aldus zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Dat twee zijn al enige tijd in gesprek. Naar verluidt zou Vodafone de Duitse kabelgroep Unitymedia overnemen van Liberty Global, evenals enkele onderdelen in Roemenië, Hongarije en Tsjechië. Mogelijk wordt de overeenkomst woensdag al openbaar gemaakt, zo weet de krant.