Industriële productie hoger in maart

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 3,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Al tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in maart op jaarbasis opnieuw het sterkst, met 17 procent. Ook de productie van de machine-, elektrische-apparaten-, en de transportmiddelenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de industrie.