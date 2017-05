Wall Street opent met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 459

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met een kleine winst geopend. Beleggers op Wall Street kregen een reeks kwartaalresultaten voorgeschoteld, van onder meer de farmaceuten Allergan en Valeant.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent in de plus op 21.030 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg ook 0,1 procent, naar 2401 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent bij 6117 punten.

Valeant boekte een koerswinst van 15 procent, vooral dankzij een verhoging van de winstprognose voor heel 2017. Ook Botox-producent Allergan schroefde zijn verwachtingen voor 2017 op. Beleggers beloonden die zonnigere prognoses met een plus van ruim 1 procent.

Autoverhuurder Hertz leverde 17 procent in, na de melding van een onverwacht groot verlies in het afgelopen kwartaal.