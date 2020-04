Wall Street eindigt korte handelsweek met winst

Voor mij is de lol er helemaal af. In deze tijden horen de beurskoersen niet deze beweging omhoog te maken. Dit heeft helemaal niks meer met beleggen te maken. Vrijwel de hele wereld ligt plat, maar dag na dag gaat de beurs omhoog. De Nasdaq staat zelfs weer bijna op winst dit jaar. De FED die weer geld bijprint. Trump die weer een tweet de wereld inslingert. Dat lijkt belangrijker voor de beurskoersen dan wat er nu ECHT speelt.



Ik ben tijdens de koersval veel geld verloren, maar ben blijven zitten. Ik profiteer nu dus ook deels mee doordat ik mijn verlies elke dag zie teruglopen, maar anderzijds sta ik ook met nog met een grote zak geld langs de zijlijn omdat ik dit koersverloop echt niet had verwacht. Een reëel beeld was geweest als de koersen nog veel verder waren gezakt. Dan waren de beurzen in lijn met de feitelijke situatie. Nu zijn de beurskoersen gebaseerd op gebakken lucht.