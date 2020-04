Wall Street eindigt korte handelsweek met winst

^^ Eens. Wat we zien is waanzin en heeft niets met de realiteit te maken.



Er is een kleine kans dat corona en de economische gevolgen snel verdwijnen, daar horen deze koersen bij. Er is veel onzekerheid en daar horen veel lagere koersen bij. De kans is levensgroot dat 2020 en 2021 jaren met grote winstdalingen worden en je moet maar zien welke bedrijven zullen overleven.



Een Boeing bijvoorbeeld, met eerst problemen met de 737 en nu met een dalende vraag naar vliegtuigen, daarvan is de toekomst hoogst onzeker. Met overheidssteun zullen ze overleven maar wellicht worden ze nooit zo groot als dat ze waren.



Het probleem is alleen dat bedrijfsobligaties weinig meer opleveren omdat deze opgekocht worden en particulieren en fondsen wel in aandelen moeten stappen om nog enigszins wat rendement te maken. De koersen staan in geen verhouding tot het risico om alles kwijt te raken of dat beetje rendement. Geld wordt voor beleggers zo steeds minder waard. Pensioenfondsen en andere partijen die afhankelijk zijn van rendement zullen gaan korten. Er ontstaan bubbels in aandelen en vastgoed en bubbels kunnen heel snel leeg lopen.



Veel landen, voornamelijk Japen, Zuid Europese landen en de VS hebben al een gigantische staatsschuld. Verder in de buidel tasten lijkt zo goed als geen optie. De rente voor deze landen zal enorm gaan stijgen als er scheurtjes komen in het vertrouwen. Als dat het geval is dan is einde van het huidige (financiële) stelsel nabij.



De geldgevers van staatsobligaties zullen ook niet staan te springen dat de geldpers aangezet wordt. Dit lijdt tot een daling van de munt en dus wordt de investering minder waard. Waar moeten deze landen nog geld lenen? De vraag naar Dollars zal afnemen dus daalt de koers. Uiteindelijke zakken de koersen van aandelen in de VS vanzelf alleen dan is het drama niet te overzien.