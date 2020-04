S&P negatiever over vooruitzicht ABN AMRO

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - Kredietbeoordelaar S&P is somberder over de toekomst van ABN AMRO. Het ratingbureau verwacht dat de portefeuille van de bank minder waard wordt door de coronacrisis. Daarnaast is ABN AMRO veel geld kwijt aan klantenonderzoek, nu het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar mogelijke tekortkomingen bij witwassen.

S&P verlaagt de outlook van ABN AMRO naar negatief. Dat betekent dat de kans op een afwaardering in de kredietwaardigheid op korte termijn groot is. De kredietbeoordelaar handhaaft wel zijn A-oordeel voor langlopende leningen en A-1-rating voor kortlopend krediet.

Naast duur klantenonderzoek wijst S&P ook op het onverwachte verlies dat ABN AMRO in het eerste kwartaal leed. Dat negatieve resultaat was het gevolg van een eenmalig verlies van ongeveer 200 miljoen euro bij de clearingactiviteiten in de Verenigde Staten.