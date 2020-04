Air France-KLM vertrouwt op voldoende financiering

Gepubliceerd op | Views: 816 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Luchtvaartcombinatie Air France-KLM verwacht voldoende extra financiering aan te kunnen trekken om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dat voorspelt het concern op basis van gesprekken met de Nederlandse en Franse overheid en banken.

Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen is Air France-KLM hard geraakt door de coronapandemie. De komende maanden voert het bedrijf slechts 10 procent van het aantal vluchten van een jaar eerder uit. Om de crisis te doorstaan zijn noodleningen of andere financiële hulp nodig. Als dat er niet voor het derde kwartaal is, dreigt volgens Air Franse-KLM een geldtekort.

De Franse regering heeft al laten weten Air France met een fors steunpakket te willen helpen. De Franse staatssecretaris van Transport, Jean-Baptiste Djebbari, noemde eerder deze week een noodlening van 6 miljard euro aan Air France "realistisch".

Snijden

Air France-KLM moet wegens de noodsituatie flink in de kosten snijden. De luchtvaartmaatschappij verwacht dit jaar de kosten met 500 miljoen euro te verlagen, 300 miljoen euro meer dan eerder gemeld. Daarnaast stelt het bedrijf 700 miljoen euro aan investeringen uit.

De maatschappij onderhandelt nu ook met bepaalde verhuurders en luchthavens over het uitstellen van betalingen. Daarnaast hoopt het bedrijf later belastingen en sociale premies te kunnen betalen. Zustermaatschappij KLM klopte in Nederland bovendien bij de overheid aan voor een loonkostenregeling.