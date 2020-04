Bank of England gaat Britse regering direct financieren

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - De Bank of England gaat de Britse regering direct van krediet voorzien, maakte de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk bekend. De overheid kan zo te midden van de coronacrisis buiten de obligatiemarkten om geld lenen om getroffen burgers en bedrijven van financiële hulp te bieden.

Normaal gesproken kunnen overheden alleen geld lenen door schuldpapier op de markt te zetten. Centrale banken wereldwijd hielpen sinds het begin van de coronacrisis al een handje door veel van die uitstaande obligaties op te kopen, wat de rentes laag hield. De Britse centrale bank gaat nu een stap verder door direct geld uit te lenen aan de regering. Het is daarmee de eerste centrale bank die wegens het nieuwe coronavirus overgaat tot deze stap.

Officieel verruimt de Bank of England de mogelijkheden voor de overheid om rood de staan bij de centrale bank, via de zogeheten Ways and Means Facility. De laatste keer dat dit gebeurde was gedurende de financiële crisis van 2008.

De maatregel moet er ten eerste voor zorgen dat de Britse overheid gemakkelijk aan geld komt. Daarnaast willen de overheid en centrale bank zo voorkomen dat de markt voor Britse staatsobligaties te veel wordt verstoord. Het is de bedoeling dat de maatregel tijdelijk is, zolang de coronapandemie aanhoudt.