Forse winsten op Wall Street na ingreep Fed

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag tussentijds flink in de plus. Het sentiment kreeg een boost van de Federal Reserve, die aankondigde nog eens 2,3 biljoen dollar aan krediet in de Amerikaanse economie te willen pompen. Die ingreep overvleugelde het nieuws dat in een week tijd nog eens 6,6 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hadden aangevraagd door de coronacrisis.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur 2,4 procent hoger op 23.992 punten. De brede S&P 500 steeg ook 2,4 procent tot 2816 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,4 procent tot 8202 punten.

De Fed tuigt onder andere een faciliteit van 500 miljard dollar op die Amerikaanse gemeenten, staten en andere lokale overheden van krediet voorziet. Een ander leningenprogramma, met een omvang van 600 miljard dollar, moet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven over genoeg liquiditeit kunnen beschikken om de crisis te overleven.

Olie

De handelssessie stond ook in het teken van olie. Naar verluidt zijn leden van het oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland zijn het in grote lijnen eens over productiebeperkingen van 10 miljoen vaten per dag.

Amerikaanse energiereuzen als Chevron en ExxonMobil stegen tot 3,3 procent. Een vat Amerikaanse olie won 1,3 procent aan waarde tot 25,44 dollar, Brentolie stond 1,8 procent hoger op 33,44 dollar. Eerder op de dag waren de winsten nog groter, wegens de hoop op drastischere productieverlagingen.

Luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen schoten omhoog na het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump werk maakt van steun aan de sector. Minister van Financiën Steven Mnuchin praat hem binnenkort bij over de beste aanpak. Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines en United Airlines wonnen tot bijna 19 procent.

De euro was 1,0943 dollar waard, tegenover 1,0931 dollar bij het slot van de Europese beurzen.