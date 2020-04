Acomo maakt aandeelhoudersvergadering volledig digitaal

Gepubliceerd op | Views: 308

ROTTERDAM (AFN) - Amsterdam Commodities (Acomo) heeft besloten om zijn aandeelhoudersvergadering op 30 april door te laten gaan, maar dan zonder fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders. In verband met het nieuwe coronavirus is de vergadering uitsluitend via internet te volgen.

De handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten zet een speciale webinar op. Stemmen vindt uitsluitend per volmacht plaats. Vragen die aandeelhouders vooraf en op tijd insturen, worden in behandeling genomen en beantwoord tijdens vergadering.