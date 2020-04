Aedifica investeert in Dordtse zorgresidentie

Gepubliceerd op | Views: 233

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica heeft een nog te bouwen zorgcomplex in Dordrecht aangekocht. De residentie zal ruimte bieden aan 28 bewoners. In totaal investeert het Belgische fonds 7 miljoen euro in het gebouw, dat in het tweede kwartaal 2021 moet worden opgeleverd.

Aedifica verwacht een brutohuurrendement van 5,5 procent op het gebouw. Het pand wordt in gebruik genomen door Martha Flora, een in dementiezorg gespecialiseerde organisatie.

Twee andere zorgcomplexen van Aedifica in Harderwijk en Berkel-Enschot zijn onlangs opgeleverd. De gebouwen, waarin respectievelijk 10 miljoen euro en 4 miljoen euro is geïnvesteerd, worden beide uitgebaat door dochterondernemingen van de Korian Group.