Recorddaling Amerikaans consumentenvertrouwen

Nou, met dit mooie weer ga ik zo maar eens lekker wat wandelen in de tuin. Heb het weer met verbazing aangekeken vandaag. De enige conclusie die ik kan trekken op basis van het koersverloop is dat miljoenen werkelozen minder kosten dan biljoenen dollars. Er zijn wel twee zaken waar ik me over verbaas. Ik zie nog steeds veel reacties waarin mensen redeneren dat de beurs zal dalen omdat de bedrijfswinsten en economische schade enorm gaan zijn. Voorheen was dit zeker waar geweest, net als het feit dat het hoger dan verwacht uitvallen van werkeloosheid de boel onmiddellijk in de min zou drukken en dat GE een tik zou krijgen als ze alle verwachtingen introkken. Met de hoeveelheid gratis geld die de markt wordt ingejaagd is hier echter geen enkel sprake van. De correlatie tussen aandelen en goud is ook "kapot". Er stroomt geen geld vanuit een "veilige haven" naar de markt, overal wordt gelijktijdig geld ingepompt. De enige logische verklaring hier is dat er partijen in de markt zijn die substantieel aan het schuiven zijn met assets van aandelen naar goud. Dit wordt echter teniet gedaan door de opkoop algoritmes.



Wat me ook opvalt is dat we al bijna drie weken een voortdurend terugkomende discrepantie hebben tussen spot goud (London OTC) en future prijzen (COMEX). De handel in "papier" goud op deze twee markten zou normaliter tot een uniforme prijsstelling moeten leiden. Vervolgens neemt fysiek goud deze waarde over. Nou is er al een tijdje een discrepantie tussen papier en fysiek goud prijzen aan het ontstaan en is dit vrij makkelijk te verklaren. Echter, het feit dat de papier markten niet tot een uniforme prijs kunnen komen is verontrustend. Zonder teveel in de achterliggende handel te duiken of het technisch te maken is de meest voor de hand liggende oorzaak dat er in London geen markt gemaakt kan worden (bied en laat prijs met normaliter kleine spread). Voor een overzicht van de partijen die hier verantwoordelijk voor zijn, zie google. In London (LMBA) wordt niet gealloceerd goud verhandeld. Wat ik me afvraag is of de verantwoordelijke banken nu zo klem zitten dat ze niet in staat zijn een fatsoenlijke quote af te geven of dat ze dit niet willen doen. In beide gevallen is het huidige handelsmechanisme voor goud "dood" en ben ik benieuwd of en hoe de prijsvorming van goud georganiseerd zal gaan worden. Indien het huidige systeem faalt is er ook automatisch sprake van een disconnect tussen de prijs van fysiek en papier goud. Fysiek wordt daarmee in theorie of oneindig duur of waardeloos (afhankelijk van de use case van fysiek goud en de praktische toepasbaarheid en acceptatie van fysiek goud als betaalmiddel). Papier goud is onmiddellijk waardeloos.



We gaan het weer zien zeker. Ik krabbel nog maar eens achter mijn oor. Vraag me af hoe lang de wereld zich nog voor de gek laat houden dat gratis geld bestaat, werkt en iets oplost als er geen productie tegenover staat. De toelichting van meneer Powell dat door de maatregelen de economie zich na de corona crisis weer zo krachtig mogelijk kan herstellen is klinkklare onzin, evenals zijn uitspraak dat gezondheid prioriteit nummer 1 is. Kijk voor de grap maar eens hoeveel van de biljoenen naar gezondheidszorg en hulp gaan en welk percentage de beurs in wordt gejaagd...



Alas, nu lekker paasweekend, een paar dagen geen verbazing maar tijd voor bezinning.