Fed bezorgt New Yorkse beurzen hogere opening

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Federal Reserve kondigde kort voor de openingsbel aan nog eens 2,3 biljoen dollar in de economie te pompen om de klap van de coronacrisis op te vangen. Dat de economische gevolgen van de pandemie groot zijn, maakten de miljoenen nieuwe steunaanvragen weer pijnlijk duidelijk.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 1,4 procent hoger op 23.785 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 2788 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 8166 punten.

De Fed tuigt onder andere een faciliteit van 500 miljard dollar op die Amerikaanse gemeenten, staten en andere lokale overheden van krediet voorziet. Een ander leningenprogramma, met een omvang van 600 miljard dollar, moet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven over genoeg liquiditeit kunnen beschikken om de crisis te overleven.

Werkeloosheidsuitkering

De aankondiging viel vrijwel gelijktijdig met het nieuws dat vorige week nog eens 6,6 miljoen Amerikanen zich bij de overheid hebben gemeld voor een werkloosheidsuitkering. In drie weken tijd zijn daarmee bijna 17 miljoen mensen werkloos geworden door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar General Electric. Het industrieel concern trekt alle financiële prognoses in als gevolg van de coronacrisis. Het aandeel stond kort na opening 1,4 procent hoger. Tesla ging 2,5 procent vooruit na de melding in maart meer auto's te hebben afgeleverd in China.

Starbucks maakte bekend tot in september op problemen te rekenen door de virusuitbraak. Het aandeel werd 0,5 procent lager gezet.