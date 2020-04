Nog eens miljoenen Amerikanen vragen werkloosheidsuitkering aan

dus in twee weken tijd zijn er 13.5 miljoen mensen hun baan kwijt geraakt



Even een snelle rekensom

Op een populatie van 327 miljoen waarbij ongeveer 25% onder de 18 is en 15% boven de 65 is. Vallen er dus ongeveer 130 miljoen mensen af. Als we er dus een ronde 200 miljoen volwassenen (18-65) ervan maken.



Hier gaan nog eens de mensen met een eigen bedrijf vanaf.

Daarnaast was er al een deel werkeloos.



Volgens de cijfers van 2019 waren er circa 12 miljoen mensen werkeloos en Daarnaast ongeveer 48 miljoen mensen die een bedrijf hadden waar andere werken (cijfers 2018)



haal hier dus nog 60 miljoen af en je houd 140 miljoen werkende mensen begin 2020 over.



13,5 miljoen mensen die hun baan kwijt raken is dus gewoon bijna 10% van de werkende mensen in dat land..



En niemand die bezorgt is de beurzen stijgen lekker verder