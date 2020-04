Britse steunaanvragen om coronacrisis naar 1,2 miljoen

Gepubliceerd op | Views: 604 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - Het aantal nieuwe aanvragen voor uitkeringen voor mensen die door de coronacrisis zijn ontslagen of voor mensen met lage lonen die minder uren werken is in Groot-Brittannië gestegen naar ruim 1,2 miljoen. Dat maakte de Britse overheid bekend.

Vorige week werd gemeld dat sinds 16 maart bijna een miljoen mensen bij de overheid hebben aangeklopt voor financiële steun onder het Universal Credit-programma. Om de pandemie in te dammen zijn veel bedrijven in Groot-Brittannië gesloten.