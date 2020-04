Tesla levert meer auto's af in China na heropenen fabriek

quote: tomansky schreef op 9 april 2020 15:34:

[...]



Ja helaas heeft deze analist dat dus niet gedaan. Tesla heeft dit namelijk al lang aangekondigd en gepland.



electrek.co/2020/03/20/tesl-electric-...



Dit was dus de bedoeling.



[...]Ja helaas heeft deze analist dat dus niet gedaan. Tesla heeft dit namelijk al lang aangekondigd en gepland.

Hallo een grotere voorraad opbouwen ten tijde van een crisis, ja dat is echt een slimme strategie:)""Tesla has thousands of electric cars available in its inventory at the end of the quarter and that might change how the company operates.""