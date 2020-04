Kremlin: gecoördineerde aanpak oliemarkt nodig

quote: Grunniger schreef op 9 april 2020 13:35:

Maar als:

Het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië heeft belangen genomen in verschillende Europese energiebedrijven.



Dan verwacht ik dat zij belang hebben bij een deal. Ik verwacht dus dat er een groot gemeenschappeklijk belang is ontstaan om tot een goede oplossing te komen. (Ik heb vandaag Shell gekocht)

Maar als:Het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië heeft belangen genomen in verschillende Europese energiebedrijven.Dan verwacht ik dat zij belang hebben bij een deal. Ik verwacht dus dat er een groot gemeenschappeklijk belang is ontstaan om tot een goede oplossing te komen. (Ik heb vandaag Shell gekocht)

Precies. Allen willen een hogere prijs en vooral SA waar de nood hoog is. Voorts is het gebruikelijk om de vergadering te annuleren als er in het voortraject geen pre-deal is. (Heb gisteren Shell gekocht)