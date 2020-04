OESO: werkloosheid flink hoger door coronacrisis

In de eerste week van April zijn er 69 bedrijven failliet verklaard,25 meer

dan in de week daarvoor,meldt het CBS.

De meeste faillissementen waren in de

horeca:15 bedrijven gingen daar op de

fles.De cijfers voor 2020 zijn tot nu

toe niet hoger dan in 2019.Het CBS telt

alleen uitgesproken faillissementen mee

en geen faillissementsaanvragen.





Valt gelukkig mee