OESO: werkloosheid flink hoger door coronacrisis

PARIJS (AFN) - De werkloosheid in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is flink aan het stijgen als gevolg van de coronacrisis. Dat meldde de OESO op basis van beschikbare data voor de maand maart.

Er zijn 36 landen aangesloten bij de OESO. De werkloosheid in het OESO-gebied bedroeg in februari nog gemiddeld 5 procent. Uit veel landen zijn nog nog geen actuele cijfers die de volledige impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid laat zien, aldus de organisatie. Maar volgens voorlopige cijfers is al duidelijk een toename van de werkloosheid te zien, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Noorwegen en Oostenrijk. Vanwege maatregelen om de pandemie tegen te gaan worden veel bedrijven gesloten.

De OESO maakte woensdag al bekend dat de coronacrisis een zeer sterke negatieve impact op grote economieën in de wereld heeft.