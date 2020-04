Europese autobouwers lopen 1,5 miljoen voertuigen mis om corona

Gepubliceerd op | Views: 617 | Onderwerpen: autoindustrie, Europa

BRUSSEL (AFN) - Het productieverlies door het sluiten van Europese autofabrieken vanwege de coronacrisis bedraagt tot dusver bijna 1,5 miljoen voertuigen. Dat becijferde de Europese autobranchevereniging ACEA.

In het cijfer zijn personenauto's, vrachtwagens, bestelbusjes, bussen en touringcars meegenomen. Daarnaast worden meer dan 1,1 miljoen werknemers in de Europese auto-industrie geraakt door de massale sluiting van autofabrieken. Volgens ACEA werken er 3,5 miljoen Europeanen in de autoproductie en zorgt de sector met toeleveranciers voor bijna 14 miljoen banen in Europa.