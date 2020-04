'Crisis wordt zichtbaar in cijfers AF-KLM'

Jongens, de aandelenkoers gaan altijd over de toekomstwaarde van een aandeel. Jullie doen net alsof de vliegtuigen vanaf nu voor altijd leeg blijven.



Kom nou eens gewoon terug in de realiteit en realiseer je dat over een paar maanden alles weer zo'n beetje business as usual is!



al dat gelul over dat dit de ergste crisis is sinds de tweede wereldoorlog is gewoon hilarisch. Alles heeft wel 2 maanden op pauze gestaan, dat wel, maar daarna gaat het gewoon weer door.



Ik persoonlijk ben al weer voorzichtig bezig met plannen voor een tripje naar Ibiza in de zomer en naar NY in de herfst. Zo zit de mens in elkaar. Snel vergeten en weer doorgaan met het leven.