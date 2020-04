'Crisis wordt zichtbaar in cijfers AF-KLM'

quote: Branco P schreef op 9 april 2020 10:17:

Jongens, de aandelenkoers gaan altijd over de toekomstwaarde van een aandeel. Jullie doen net alsof de vliegtuigen vanaf nu voor altijd leeg blijven.



Kom nou eens gewoon terug in de realiteit en realiseer je dat over een paar maanden alles weer zo'n beetje business as usual is!



al dat gelul over dat dit de ergste crisis is sinds de tweede wereldoorlog is gewoon hilarisch. Alles heeft wel 2 maanden op pauze gestaan, dat wel, maar daarna gaat het gewoon weer door.



Ik persoonlijk ben al weer voorzichtig bezig met plannen voor een tripje naar Ibiza in de zomer en naar NY in de herfst. Zo zit de mens in elkaar. Snel vergeten en weer doorgaan met het leven.

Zo denken algoritmes ook inderdaad. Echter de realiteit is dat het gevoel van mensen niet via een algoritme te berekenen valt. Helaas zijn wij mensen als schapen en volgen graag als iemand een bepaald gedrag vertoond. Gedrag kan je berekenen, maar het gedrag bij angst is lastig.Het zal daarnaast jaren duren voor men weer een veilig gevoel heeft bij reizen (privé en zakelijk). Ik ben blij dat jij al plannen voor de toekomst hebt. Het zal nog tot september duren voor er een vaccin is.Als een vaccin een feit is durf ik zeker ook een vlucht te boeken richting Azië.Last but not least, het virus heeft ons manier van werken ook veranderd. De versnelling in digitaal vergaderen en op afstand werken is nu een feit. Waarom zou je nog meerdere keren per jaar naar je klant in Frankrijk of China willen gaan?Op vlak van internationale handel zie ik de meeste herstelmogelijkheden.De markt is op dit moment onverklaarbaar aan het bewegen. Korte termijn reactie zie je duidelijk met plussen en minnen van 3% tot wel 15%. Helaas is mijn buffer niet zo groot om deze bewegingen te volgen. Ik spaar mijn centjes wel op om in september, danwel later flink in te stappen. Cijferseizoen Q1 zal alvast een tipje van de sluier geven, waarna Q2 het vervolg zal geven. Wees trouwens alert met wie zich bemoeien bij Commerciële bedrijven. Deze ambtenaren zijn zo traag als de pest (zie mondkapjes probleem). Er zullen vele faillissementen en werklozen vallen. Hou het CBS in de gaten.