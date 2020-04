Damrak op winst richting paasweekeinde

10% neerwaartse correctie van aandelenkoersen vanwege het feit dat de economie deels (slechts deels!) 2 maanden stilligt is met het oog op toekomstwaarde van aandelen toch eindelijk al heel veel?



AEX 550 aan het einde van het jaar wordt nu langzaam maar zeker waarschijnlijker dan 450.



Waar de shorters nu eigenlijk op moeten hopen is dat er in de herfst opnieuw een opleving is van het virus en dat dan opnieuw alles op lockdown gaat. Ik weet echter niet of dat dan nog gaat gebeuren, nogmaals zo'n lockdown. Het is toch wel een rigoureuze maatregel geweest, een beetje uit angst voor het onbekende.



Ik had toch mooi mijn shortpositie verzilverd toen de AEX onder de 400 dook.