En laat met name iedere LT Kiadis belegger zichzelf doen beseffen van wat voor extreem belang het is dat deze K-NK002 studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met het Bone Marrow Transplant Clinical Trial Network (BMT CTN), dat bestaat uit de belangrijkste transplantatiecentra in de Verenigde Staten.



Dit gerenommeerde netwerk kiest elk jaar slechts 1 studie uit, welke zij ondersteunen en mede begeleiden. Het belangrijkste criterium daarbij is dat de verwachting is dat het onderzoek fundamenteel onderscheidend en baanbrekend zal zijn.



Hoe mooi en veelbelovend is het dan dat juist Kiadis hiervoor met deze studie op basis van eerdere uitstekende "proof-of-concept" resultaten is geselecteerd!