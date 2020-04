'AEX hoger richting lang paasweekeinde'

Nou, het ziet er weer rooskleurig uit als we naar de indices kijken. Maar wat is de eigenlijke betekenis daarvan? Kijken beurzen, zoals sommigen graag roepen, nou echt zover vooruit dat de stijging van inmiddels bijna 30 procent in twee weken realistisch is? Wordt hier ingeprijsd dat corona weinig voorstelt en we straks gewoon doorgaan in de hoogconjunctuur?



Het zou fijn zijn dat te geloven en vol vertrouwen weer de toekomst tegemoet te zien. In alle jaren dat ik werkzaam was in de dealing room en bij beleggingsinstellingen heb ik nooit een markt als deze gezien. Niet in de jaren tachtig en ook niet erna. 2008 luidde het begin van ongelimiteerde QE in, een monetair experiment wat de beurzen in ruim tien jaar tijd naar nieuwe records bracht. Hoewel "gratis geld" over deze periode ook niet te verantwoorden was, lag er aan de grondslag nog een enorme technogische ontwikkeling en bleven zowel productie als consumptie stijgen. Er waren dagen dat de beurzen stegen en dagen waarop het omlaag ging, grotendeels naderhand (ja op voorhand verklaren kan niemand, anders waren we allemaal rijk)te verklaren op basis van nieuws en ontwikkelingen.



Wat er nu gebeurd staat echter volledig los van de economische realiteit. De enige verklaringen waar ik mee kan komen zijn gratis geld, korte termijn visie en het negeren van de economische fundamenten. Corona zal een beperkte impact hebben, de sociale kosten in termen van overledenen wegen niet op de indices of reële economie en over een paar maanden of een jaar is het voorbij. De indirecte gevolgen hebben echter een enorme impact. Productie ligt stil, structurele werkeloosheid zal blijvend hoger uitvallen, handel wordt ingeperkt door xenofobische (leest vooral als egoistisch en angstig) beperkingen op beweging van personen en goederen en het sluiten van grenzen. Bijkomend gaat een belangrijk deel van het MKB deze periode van stilzitten niet overleven en zijn veel grote ondernemingen inmiddels ook aangewezen op staatssteun. Hopelijk mogen ze spoedig weer aan de slag, anders is nationalisatie (zie bijvoorbeeld de discussie AF KLM) een "logische" volgende stap. Van inflatie is ook geen sprake volgens de berichtgeving, alleen moest ik gisteren wel 3.8e voor een kop koffie betalen en was het toiletpapier in de aanbieding voor 10e (afgeprijsd van 13,85e, wat een koopje).



Voor de daghandelaren en speculanten is de markt momenteel geweldig, het gaat hard alle kanten op en als je het een beetje handig speelt ligt het "gratis" geld voor het oprapen. Ook begrijp ik dat het met een kennelijk alleen maar stijgende markt heel makkelijk en verleidelijk is om de roze bril op te zetten en er van uit te gaan dat alles koek en ei is. Fundamenteel is dit echter zeker niet het geval. De nasleep van de lock-downs en economische schade gaat de komende generatie nog heel veel pijn doen en kosten. Genieten van het nu is uiteraard belangrijk, maar het geheel enigszins in perspectief plaatsen kan geen kwaad...



Zelf zie ik de mogelijkheden op dit moment in de markt en twintig jaar terug was ik me zeker te buiten gegaan aan de speculatieve mogelijkheden die er momenteel zijn. Dit echter wel met in mijn achterhoofd dat het met beleggen of fundamenteel herstel niks te maken heeft. Nu is het bijna pasen, het weer gaat goed zijn en hopelijk mogen we binnenkort allemaal weer "buiten spelen". Hoewel het fundamenteel logisch lijkt het lange weekend op een dik pak puts te gaan zitten lijkt me dit gezien het gratis geld overal niet wijs. Zelfs als er echt beroerd nieuw komt is het enkel in de vorm van de tijdelijke corona perikelen en wordt het zonder probleem afgevangen met gratis geld (welk percentage van de in de VS genoteerde equity zit inmiddels in de zakken van de centrale bank en overheden..?). Als het weer wat terug naar aarde komt zal het danwel op termijn zijn als bedrijf na bedrijf met beroerde cijfers komt of omvalt, of omdat er winstnemingen zijn. Dit laatste zal echter enkel van beperkte duur zijn.



Alas, weinig pijl op te trekken momenteel. Ik ga een rondje fietsen en bedenken of er nog een andere aardige uitleg is voor wat we zien. Fijne pasen iedereen.