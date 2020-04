Gepubliceerd op | Views: 921

AMSTERDAM (AFN) - Fastned heeft naar eigen zeggen zijn sterkste kwartaal ooit achter de rug, ondanks de impact van de coronacrisis. Volgens de uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's steeg de omzet gerelateerd aan opladen met 102 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019.

De afzet in januari en februari (vóór de impact van het coronavirus) klom met 155 procent in vergelijking met vorig jaar. Begin maart zorgden de maatregelen om de uitbraak te beteugelen voor een aanzienlijke vermindering van het wegverkeer, wat een behoorlijke impact had op de omzet in maart, aldus het bedrijf.

Fastned had eerder al gemeld dat er sprake was van een aanzienlijke daling van de omzet sinds medio maart. Het bedrijf loopt bovendien vertraging op met de bouw van nieuwe stations en het verbeteren van bestaande stations. Daarnaast liggen door de pandemie veel autofabrieken stil, waardoor voorlopig minder nieuwe elektrische auto's op de weg komen.

Fastned verwacht in het lopende kwartaal dan ook een lager volume door de crisis. Het bedrijf stelt een deel van de geplande investeringsuitgaven uit om zo de financiële buffers te versterken.