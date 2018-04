'Ook VS akkoord met overname Monsanto'

Gepubliceerd op | Views: 105 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - Justitie in de Verenigde Staten is akkoord met de overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Met de overname van Monsanto is een bedrag gemoeid van 53 miljard euro. Door de transactie ontstaat ’s werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf.

Om goedkeuring te krijgen hebben Bayer en Monsanto voorgesteld voor miljarden aan bezittingen af te stoten, hoofdzakelijk aan het Duitse chemiebedrijf BASF. Het gaat onder meer om activiteiten rond zaden en pesticiden en onderzoeksfaciliteiten van Bayer.

Eerder ging de Europese Commissie onder voorwaarden akkoord. Het is nog niet bekend wanneer de toezichthouder in de VS definitief groen licht zal geven.