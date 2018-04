Stevige plussen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.127

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de sessie stevig op winst. De vrees voor een handelsoorlog leek verder naar de achtergrond te verdwijnen. Dit keer door hoopvolle berichten van president Donald Trump op Twitter. Hij gaat ervan uit dat het handelsconflict met China tot een goed einde zal komen.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,6 procent hoger op 24.313 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 2648 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won ruim 2 procent tot 7056 punten.

Techfondsen zaten duidelijk in de lift, waar de sector juist de laatste tijd rake klappen kreeg. De zachtere toon tussen de Verenigde Staten en China stelde beleggers weer enigszins gerust. Bedrijven als Apple, Google-moeder Alphabet, Amazon en Netflix wonnen tot 3 procent.

Facebook

Facebook won 1,7 procent. Het bedrijf gaat nog altijd gebukt onder het privacyschandaal, waardoor de afgelopen tijd miljarden aan beurswaarde verdampte. Facebookbaas Mark Zuckerberg trok nogmaals het boetekleed aan voor de fouten die zijn gemaakt. In zijn verklaring, voorafgaand aan zijn getuigenis in het Amerikaanse Congres, benadrukte hij nog maar eens dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd.

General Motors profiteerde van een positief analistenrapport. Het aandeel van de autofabrikant dikte 1,8 procent aan.

Schijnwerpers

Verder ging veel aandacht uit naar de zorgsector. Avexis won 80 procent aan beurswaarde. Het biotechnologiebedrijf staat in de schijnwerpers na het bericht over een overname door de Zwitserse farmaceut Novartis voor 8,7 miljard dollar. Dat betekent een premie van 88 procent op de slotprijs van Avexis van afgelopen vrijdag.

Branchegenoot Therapix Biosciences (plus 24 procent) stond ook bij de winnaars, nadat het goedkeuring kreeg voor een middel tegen Gilles de la Tourette. Verder stond ook Merck op winst. De farmaceut mag van de toezichthouder verder met de ontwikkeling van zijn belangrijke kankermedicijn Keytruda en won 6,7 procent.

De euro was 1,2316 dollar waard, tegen 1,2313 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 63,38 dollar. Brentolie klom 2,2 procent in prijs tot 68,55 dollar per vat.