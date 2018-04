Royal Delft investeert in vastgoed

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: vastgoed

DELFT (AFN) - Aardewerkproducent Royal Delft, voorheen Porceleyne Fles, investeert in vastgoed. Het bedrijf maakte bekend een principeakkoord te hebben gesloten over de aankoop van een aantal objecten ter waarde van 6 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dat de investering zal leiden tot een stabiele geldstroom die moet bijdragen bij het in stand houden van de ambachtelijke productie van Delfts Blauw aardewerk.

Royal Delft koopt de panden of de meerderheidsbelangen van Boron, dat onderdeel is van de boedel van de familie Feneter van Vlissingen. De aankoop is nog afhankelijk van onder meer de uitkomsten van het boekenonderzoek. Ook moeten nog punten en komma's worden gezet over de structuur van de transactie.

Aandeelhouders en de ondernemingsraad hebben uiteindelijk het laatste woord. De deal moet naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond.