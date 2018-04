quote: Accuboor schreef op 9 apr 2018 om 17:41:

Mogen ze de oranje petjes houden?

Mogen ze de oranje petjes houden?

Het bestuur gaat met het oranje petje langs bij de medewerkers om nog een beetje loyaliteit op te halen, vanwege het niet indexeren van de pensioenen, ondanks dat ze beduidend meer voor de chemietak hebben ontvangen! Schande!. De medewerkers hebben ervoor gezorgd dat het bestuur in feite in het zadel kon blijven.Ton geniet nu van zijn buitengewone hoeveelheid gratis ontvangen aandelen toen hij aanwezig was bij Akzo vanwege het harde niets doen. Ook de CFO is lekker aan het rentenieren.Ineens hadden ze iets en kregen nog een vorstelijk salaris voor dat resterende jaar.Akzo, zorg nu eens goed voor je personeel.