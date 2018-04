'Moody's hangt rapportcijfer Ba2 aan OCI'

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: Moody's

AMSTERDAM (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's heeft kunstmestproducent OCI een rating Ba2 toegewezen met een stabiele outlook. Daarmee wordt het aannemelijk dat Moody's de kredietwaardigheid van het bedrijf op termijn niet zal wijzigen. De rating Ba2 is lager dan de zogeheten 'investment-grade' die doorgaans aan landen en bedrijven wordt gehangen waar bijna geen risico's aan kleven.

De rating weerspiegelt volgens Moody's de huidige schaal van activiteiten van OCI en de diversiteit van het portfolio in termen van producten, geografische aanwezigheid en eindmarkten. De productielocaties van OCI zijn gunstig gelegen om aan de vraag in de betreffende regio's te voldoen. Ook de verschillen in eindmarkten bestempelt Moody's als positief. Daardoor is OCI minder afhankelijk van seizoenen.

De kunstmestproducent haalt het gros van zijn winst en omzet binnen via stikstofbemesting voor boeren. Toch maakt de seizoenscyclus OCI ook kwetsbaar, aldus de kenners.

De Afrikaanse tak van OCI draag een bepaalde mate van risico met zich mee, menen de kenners. Moody's verwacht op termijn in deze regio een daling van de productiecapaciteit en negatieve wisselkoerseffecten. Op langere termijn worden de risico's voor OCI minder en de vooruitzichten gunstiger, aldus Moody's.

Het aandeel OCI noteerde maandag omstreeks 15.50 uur 1,1 procent lager op 18,11 euro.