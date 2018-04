Vakbonden klagen over 'mager loonbod' bij DSM

Gepubliceerd op | Views: 208

UTRECHT (AFN) - Bij speciaalchemiebedrijf DSM zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao vastgelopen. Vakbonden zijn teleurgesteld dat de beursgenoteerde onderneming ondanks een miljardenwinst bij een ,,zeer mager loonbod'' blijft. Ze gaan eind april en begin mei in overleg met hun leden over vervolgstappen.

,,De tegenstellingen bij DSM zijn groot'', zegt FNV-bestuurder Ingrid van Pinxteren. ,,In 2017 boekte het bedrijf een winst van 1,8 miljard euro en kreeg de topman 2 miljoen euro verhoging bijgestort voor zijn pensioen. Voor de medewerkers ligt er een bod van een magere 3 procent structurele loonsverhoging voor 1,5 jaar. Dat is niet in verhouding en amper meer dan de inflatie.''

Er werken bij DSM in Nederland ongeveer 3700 medewerkers aan de productie van onder meer halffabricaten voor de chemie. DSM profiteerde vorig jaar onder meer van een stevige boekwinst op de verkoop van farmaciedochter Patheon. Daardoor kwam het nettoresultaat in 2017 veel hoger uit dan een jaar eerder.