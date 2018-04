Wall Street opent met winst

Gepubliceerd op | Views: 208

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag positief aan de nieuwe handelsweek begonnen. De vrees voor een handelsoorlog lijkt een beetje naar de achtergrond te verdwijnen. Dit keer door hoopvolle berichten van president Donald Trump op Twitter. Hij gaat ervan uit dat het handelsconflict met China tot een goed einde zal komen.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 24.135 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2621 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 6980 punten.

Veel aandacht ging uit naar de zorgsector. Avexis won 79 procent aan beurswaarde. Het biotechnologiebedrijf staat in de schijnwerpers na het bericht over een overname door de Zwitserse farmaceut Novartis voor 8,7 miljard dollar. Dat betekent een premie van 88 procent op de slotprijs van Avexis van afgelopen vrijdag.

Branchegenoot Therapix Biosciences (plus 37 procent) stond ook bij de winnaars, nadat het goedkeuring kreeg voor een middel tegen Gilles de la Tourette. Verder stond ook farmaceut Merck op winst. De farmaceut mag van de toezichthouder verder met de ontwikkeling van zijn belangrijke kankermedicijn Keytruda en won meer dan 3 procent.