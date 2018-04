Ontspanning Wall Street verwacht bij opening

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting met winsten. Bij beleggers lijkt de vrees voor een handelsoorlog deze keer weer wat af te nemen na hoopvolle tweets van president Donald Trump.

Trump tweette afgelopen weekend dat hij ervan uitgaat dat het handelsconflict met China tot een goed einde zal komen. Dinsdag houdt de Chinese president Xi Jinping een toespraak, waarin hij naar verwachting ook in zal gaan op maatregelen om de handelsspanningen weg te nemen.

De beurzen bewogen de voorbije weken veelvuldig op berichten die de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog aanwakkerden, of juist terugdrongen. Vrijdag sloot de Dow-Jonesindex mede door de handelsbibbers 2,3 procent lager op 23.932,76 punten. De brede S&P 500 verloor 2,2 procent tot 2604,47 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 2,3 procent en eindigde op 6915,11 punten.

Syrië

Beleggers kijken ook met een schuin oog naar de oplopende spanningen rond Syrië. Trump sprak dreigende taal tegen de Syrische regering na een vermeende aanval met chemische wapens. Een luchtmachtbasis in Syrië werd na die aanval getroffen door raketten, maar de Amerikanen zeggen daar niets mee van doen te hebben.

Bij de bedrijven wordt vooral gekeken naar de zorgsector. Zo staat biotechnologiebedrijf Avexis in de schijnwerpers na het bericht over een overname door de Zwitserse farmaceut Novartis voor 8,7 miljard dollar. Dat is 88 procent meer dan de slotprijs van afgelopen vrijdag en Avexis.

Kankermedicijn

Ook branchegenoot Therapix Biosciences kan zich opmaken voor een flinke stijging. Dat bedrijf kreeg goedkeuring voor een middel tegen Gilles de la Tourette. Farmaceut Merck kreeg ook goed nieuws van een toezichthouder. Het bedrijf kan verder met de ontwikkeling van zijn belangrijke kankermedicijn Keytruda en stond voorbeurs in de plus.

Autofabrikant General Motors kan profiteren van een positief analistenrapport. Verder wordt vooruitgekeken naar het begin van het nieuwe cijferseizoen. Later deze week komen onder meer investeerder BlackRock en de banken Wells Fargo en JPMorgan met publicaties over het eerste kwartaal.