Kwart uitval bij Air France door staking

De top denkt nog steeds (in zijn algemeenheid) eisen te kunnen blijven stellen en te blijven bezuinigen, maar de wal heeft het schip doen keren.

Waar medewerkers in crisistijd bang waren voor hun baan, trekt nu de economie goed aan en is er volop werk te vinden. De werknemers vertrekken zo naar een ander bedrijf.

Alleen de werkgevers moeten nog om in hun hoofden. Die lopen wat achter de feiten aan en die gaan nu de "crisis" in, omdat ze de medewerkers hard nodig hebben en niet voet bij stuk kunnen blijven houden en soms toe moeten geven. De werkgevers hebben over het algemeen hard bezuinigd in crisistijd, soms een moeten, maar nu het weer beter gaat, zullen de extra's van voorheen er niet weer bijkomen. Ze hebben soms misbruik gemaakt van de crisistijd.