'ECB overweegt uitbreiding gereedschapskist'

Er is zwaar noodweer op komst vanuit het Zuiden.

Europa is nog steeds doodziek.

Spaarrentes zullen levenslang rond het nulpunt blijven hangen.



En dan te bedenken dat ze ons beloofd hebben dat de Euro ons welvaart, vrede en voorspoed zou brengen.

We zijn er met droge ogen ingetrapt en zijn flink bedonderd.



Straks een centrale bankenunie en een Europees garantiestelsel voor kiepende banken.

Onze pensioenfondsen onder beheer van Brussel.

Wij als burgers betalen de rekening en hebben niets meer te vertellen.



Ontbindt s.v.p. de Euro met gezwinde spoed en terug naar de Gulden, of evt. een combinatie met de D-Mark of het Britse Pond.



De Eurofielen hebben voor ons alles kapotgemaakt, toegeven zullen ze dit echter nooit.